اللواء خير يتفقد المبنى المنهار في المنصورية وعمليات الانقاذ مستمرة لانقاذ العالقين تحت الانقاض

الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مناطق مفتاحيم وعامي عوز ويشع في محيط غلاف غزة

الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مناطق مفتاحيم وعامي عوز ويشع في محيط غلاف غزة

الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مناطق مفتاحيم وعامي عوز ويشع في محيط غلاف غزة

وزيرة خارجية أوروبا كاترين كولونا: الوضع مقلق وخطير .. نحن هنا لنذكر بعلاقتنا ودعمنا للبنان ولنقول أنه من عير المسموح لاي طرف او فريق ان ينزلق الى الحرب او الى ما يحصل في غزة