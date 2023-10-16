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محليات

مراسلة "الجديد": الاحتلال يستهدف محيط موقع الجرداح في الضهيرة بعدد من القذائف الفسفورية

2023-10-16 | 10:28
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مراسلة &quot;الجديد&quot;: الاحتلال يستهدف محيط موقع الجرداح في الضهيرة بعدد من القذائف الفسفورية
مراسلة "الجديد": الاحتلال يستهدف محيط موقع الجرداح في الضهيرة بعدد من القذائف الفسفورية

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مراسلة "الجديد": الاحتلال يستهدف محيط موقع الجرداح في الضهيرة بعدد من القذائف الفسفورية

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أسرار الصحف اللبنانية الصادرة يوم الاثنين 16-10-2023
المحلل السياسي ابراهيم المدهون لـ "وهلق شو": الجيش الاسرائيلي يعاني من الصدمة والارباك وهناك من يدفع من الداخل الاسرائيلي للمضي بالغزو البري لترميم صورة جيش العدو أمام الاجهزة الامنية والعسكرية

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الجمهورية: كولونا نقلت للمسؤولين اللبنانيين بضرورة أخذ كل الاجراءات منهاً للتصعيد في الجبهة الجنوبية
02:00

الجمهورية: كولونا نقلت للمسؤولين اللبنانيين بضرورة أخذ كل الاجراءات منهاً للتصعيد في الجبهة الجنوبية

علمت صحيفة الجمهورية، من مصادر متابعة لزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنها نقلت الى المسؤولين ما يشبه التحذير للبنان، بضرورة اخذ كل الاجراءات لمنع توسّع حرب غزة الى الجبهة الجنوبية، «لأن وضع المنطقة كله متشنج، ولا تعطوا حجة لإسرائيل لتصعيد الموقف كي لا تذهب الامور الى اماكن اخرى اكثر صعوبة وخطورة».

02:00

الجمهورية: كولونا نقلت للمسؤولين اللبنانيين بضرورة أخذ كل الاجراءات منهاً للتصعيد في الجبهة الجنوبية

علمت صحيفة الجمهورية، من مصادر متابعة لزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنها نقلت الى المسؤولين ما يشبه التحذير للبنان، بضرورة اخذ كل الاجراءات لمنع توسّع حرب غزة الى الجبهة الجنوبية، «لأن وضع المنطقة كله متشنج، ولا تعطوا حجة لإسرائيل لتصعيد الموقف كي لا تذهب الامور الى اماكن اخرى اكثر صعوبة وخطورة».

وزارة الصناعة حددت سعر طن الترابة السوداء
01:51

وزارة الصناعة حددت سعر طن الترابة السوداء

أصدرت وزارة الصناعة بياناً اليوم حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ١٧/١٠/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ٢٤/١٠/٢٠٢٣ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".

01:51

وزارة الصناعة حددت سعر طن الترابة السوداء

أصدرت وزارة الصناعة بياناً اليوم حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ١٧/١٠/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ٢٤/١٠/٢٠٢٣ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".

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