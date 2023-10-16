حكم أمهز: التهديدات التي أطلقها عبد اللهيان سمعت في أرجاء المنطقة.. وإشتعال المنطقة يعني حرباً إقليمية كارثية

علمت صحيفة الجمهورية، من مصادر متابعة لزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنها نقلت الى المسؤولين ما يشبه التحذير للبنان، بضرورة اخذ كل الاجراءات لمنع توسّع حرب غزة الى الجبهة الجنوبية، «لأن وضع المنطقة كله متشنج، ولا تعطوا حجة لإسرائيل لتصعيد الموقف كي لا تذهب الامور الى اماكن اخرى اكثر صعوبة وخطورة».