بالفيديو - رئيسة التحرير في وكالة رويترز تطالب "إسرائيل" بتحقيق سريع وشفاف في "مقتل" المصور عصام عبد الله

Reuters Editor-in-Chief Alessandra Galloni gives statement on killing of Reuters video journalist Issam Abdallah pic.twitter.com/oUt5ZQcDUX
— Reuters Press Team (@ReutersPR) October 16, 2023
Reuters Editor-in-Chief Alessandra Galloni gives statement on killing of Reuters video journalist Issam Abdallah pic.twitter.com/oUt5ZQcDUX
علمت صحيفة الجمهورية، من مصادر متابعة لزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنها نقلت الى المسؤولين ما يشبه التحذير للبنان، بضرورة اخذ كل الاجراءات لمنع توسّع حرب غزة الى الجبهة الجنوبية، «لأن وضع المنطقة كله متشنج، ولا تعطوا حجة لإسرائيل لتصعيد الموقف كي لا تذهب الامور الى اماكن اخرى اكثر صعوبة وخطورة».
أصدرت وزارة الصناعة بياناً اليوم حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ١٧/١٠/٢٠٢٣ ولغاية الثلاثاء ٢٤/١٠/٢٠٢٣ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".