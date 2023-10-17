الدفاع المدني: انتشال جثتي مواطنتين من تحت الانقاض في موقع المبنى الذي انهار في المنصورية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن "تمكن عناصر الدفاع المدني من انتشال جثتي مواطنتين من تحت الانقاض، في موقع المبنى الذي انهار في المنصورية".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه المهمة تندرج في إطار استكمال عمليات البحث والإنقاذ التي ينفذها عناصر الدفاع المدني منذ الساعة 13,45 من ظهر اليوم، والمستمرة دون توقف، بحثا عن الناجين من كارثة انهيار مبنى المنصورية، التزاما بتوجيهات وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، الذي تفقّد الموقع وتباحث مع مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار في سير العمليات".



ولفتت المديرية إلى أنّ "العناصر سيواصلون عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل دون توقف، الى حين العثور على المفقودين كافّة، مع الإشارة إلى أنه تبين أن إحدى قاطنات المبنى التي كانت مسجلة على قائمة المفقودين قد وجدت في منطقة الأشرفية، ما يجعل عدد المفقودين يتقلص الى ستة".