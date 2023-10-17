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محليات

بوحبيب طلب من سفراء الدول المشاركة في "اليونيفيل" المساعدة على تهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية

2023-10-17 | 03:58
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بوحبيب طلب من سفراء الدول المشاركة في &quot;اليونيفيل&quot; المساعدة على تهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية
بوحبيب طلب من سفراء الدول المشاركة في "اليونيفيل" المساعدة على تهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية

تابع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب لقاءاته الديبلوماسية، والتي كان قد بدأها يوم أمس بهدف التشاور ومنع التصعيد في المنطقة، والتقى صباحاً مع عدد من سفراء الدول المشاركة في قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان ( اليونيفيل).

وقال بوحبيب، في حدي لـ "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "البحث خلال اللقاء تناول الوضع في جنوب لبنان وغزة، طالباً من جميع السفراء المساعدة لتهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية وأن تتوقف "إسرائيل" عن القصف، خصوصاً وأن الردّ من لبنان هو على مزارع شبعا اللبنانية المحتلة" .
وسيتابع الوزير بوحبيب لقاءاته الديبلوماسية بعد ظهر اليوم.
 
بوحبيب طلب من سفراء الدول المشاركة في "اليونيفيل" المساعدة على تهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية

محليات

اليونيفيل

عبدالله بوحبيب

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بالفيديو - قصف مستعمرة المطلة بصاروخ مضاد للدروع و3 إصابات بصفوف جيش العدو
بوحبيب طلب من سفراء الدول المشاركة في "اليونيفيل" المساعدة على تهدئة الاوضاع على الحدود الجنوبية وان يتوقف العدو الاسرائيلي عن القصف

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