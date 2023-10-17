بوحبيب طلب من سفراء الدول المشاركة في "اليونيفيل" المساعدة على تهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية

تابع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب لقاءاته الديبلوماسية، والتي كان قد بدأها يوم أمس بهدف التشاور ومنع التصعيد في المنطقة، والتقى صباحاً مع عدد من سفراء الدول المشاركة في قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان ( اليونيفيل).