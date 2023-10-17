بالفيديو - قصف مستعمرة المطلة بصاروخ مضاد للدروع و3 إصابات بصفوف جيش العدو

مشاهد من مستعمرة المطلة بعد قصفها بصاروخ مضاد للدروع وأفيد عن إصابة 3 جنود إسرائيليين pic.twitter.com/vI0j8DYixg
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 17, 2023
مشاهد من مستعمرة المطلة بعد قصفها بصاروخ مضاد للدروع وأفيد عن إصابة 3 جنود إسرائيليين pic.twitter.com/vI0j8DYixg
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الإعلام زياد مكاري قبل ظهر اليوم في السرايا.
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية تركيا هاكان فيدان بعد ظهر اليوم في السرايا.شارك في اللقاء سفير تركيا في لبنان علي باريش اولوصوي والوفد المرافق، وعن الحانب اللبناني مستشارا الرئيس الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.