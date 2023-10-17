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"يديعوت احرونوت": الجبهة الشمالية تغلي
"يديعوت احرونوت": الجبهة الشمالية تغلي
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بوحبيب طلب من سفراء الدول المشاركة في "اليونيفيل" المساعدة على تهدئة الاوضاع على الحدود الجنوبية وان يتوقف العدو الاسرائيلي عن القصف
2023-10-17 | 03:57
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بوحبيب طلب من سفراء الدول المشاركة في "اليونيفيل" المساعدة على تهدئة الاوضاع على الحدود الجنوبية وان يتوقف العدو الاسرائيلي عن القصف
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بوحبيب طلب من سفراء الدول المشاركة في "اليونيفيل" المساعدة على تهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية
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