بالفيديو - مدفعية العدو تقصف منطقة "العزية" شمالي بلدة كفركلا بشكل مكثّف

مدفعية العدو تقصف منطقة "العزية" شمالي بلدة #كفركلا بشكل مكثّف pic.twitter.com/I2BL9HjtIj
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 17, 2023
مدفعية العدو تقصف منطقة "العزية" شمالي بلدة #كفركلا بشكل مكثّف pic.twitter.com/I2BL9HjtIj
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الإعلام زياد مكاري قبل ظهر اليوم في السرايا.
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية تركيا هاكان فيدان بعد ظهر اليوم في السرايا.شارك في اللقاء سفير تركيا في لبنان علي باريش اولوصوي والوفد المرافق، وعن الحانب اللبناني مستشارا الرئيس الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.