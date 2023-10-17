وزير الخارجية التركي عقب لقائه بوحبيب: تناولنا العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية وتحديداً منع توسع الأحداث في المنطقة

مدير الإسعاف في الصليب الأحمر الكسي نعمة لـ"الجديد": نستخدم عدة طرق للوصول الى المفقودين في المبنى المنهار في المنصورية ومنها ادخال طائرة درون

مدير الإسعاف في الصليب الأحمر الكسي نعمة لـ"الجديد": نستخدم عدة طرق للوصول الى المفقودين في المبنى المنهار في المنصورية ومنها ادخال طائرة درون