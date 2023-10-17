حمية ترأس إجتماعاً موسعاً في المطار: لضرورة التأكد من إتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية في أي ظروف إستثنائية

وقد جرى النقاش في "الخطوط العامة والتفصيلية لتدابير كافة الإدارات والمصالح والأجهزة العاملة في المطار، وماهية الإجراءات الإحترازية الواجب إتخاذها والسير بتنفيذها خلال حدوث أي ظروف إستثنائية في البلاد".وأكد الوزير حمية خلال الإجتماع أن "مطار رفيق الحريري الدولي– بيروت، هو نافذة لبنان الجوية الوحيدة على العالم، وإن العمل الدؤوب والمستمر والتكاملي بين جميع المعنيين والعاملين في هذا المرفق الحيوي، يعد مسؤولية وطنية ملقاة على الجميع"، مثنياً على "ما تم التفصيل فيه بالشرح من قبل المعنيين قانونا بتنفيذ الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها في أي ظروف إستثنائية قد تمر بها البلاد أو المطار على حد سواء".وأشار حمية إلى "نقطة تعد غايةً في الأهمية، وهي تتعلق بأن تكون كل الخطوات الموصى بإتخاذها متوافقة مع الأصول القانونية في كافة الظروف الإستثنائية التي قد تستجد في البلاد"، مشدداً في هذا السياق على "مواصلة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الإدارية والأمنية في المطار".