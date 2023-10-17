ميقاتي التقى وزير خارجية تركيا وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الراهن في الجنوب اللبناني وغزة

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية تركيا هاكان فيدان بعد ظهر اليوم في السرايا.



شارك في اللقاء سفير تركيا في لبنان علي باريش اولوصوي والوفد المرافق، وعن الحانب اللبناني مستشارا الرئيس الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الراهن في جنوب لبنان وغزّة.

في خلال الاجتماع أكد رئيس الحكومة "أن الاولوية الراهنة يجب أن تكون وقف الحرب الاسرائيلية الدائرة في غزة والاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان".



وجدد"شكر تركيا على وقوفها الدائم الى جانب لبنان ودعمها له في المجالات كافة"،واعتبر"ان دعم تركيا لترميم مبنى وزارة الخارجية يندرج في اطار الخطوات المشكورة للوقوف الى لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها".



أما وزير خارجية تركيا فأشار "الى التواصل مع الاسرائيليين لحضهم على وقف اطلاق النار وادخال المساعدات الى قطاع غزة والعمل على ايجاد حل نهائي للصراع انطلاقا من حل الدولتين".