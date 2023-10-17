أبو عماد الرفاعي : الأمور تتدحرج.. ولهذا السبب الأميركي يحشد الآن في المنطقة

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أبو عماد الرفاعي لـ "هنا بيروت": الحشد الأميركي الذي يحصل في المنطقة الآن يمكن أن يكون له دور مستقبلاً ولن يقتصر دوره على التهويل فقط