"الجديد" تواكب آخر التطورات الميدانية عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة .. لمتابعة البث المباشر:

التيار الوطني الحر : مجزرة قتل الابرياء في المستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب موصوفة نفذتها إسرائيل ولا يجوز ان تمر من دون محاسبة
وزير التربية :إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة على الأراضي اللبنانية كافة يوم غد الاربعاء أستنكارا وشجبا للمجزرة الاسرائيلية التي تخطت كل ألتوقعات
ميقاتي يعلن يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على الشهداء والضحايا الذين يسقطون بنتيجة المجازر والاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي واخرها المجزرة التي استهدفت المدنيين العزل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة وشكّلت وصمة عار في سجل الانسانية