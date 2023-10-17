الخارجية المصرية: مجزرة مستشفى المعمداني انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني

أصدرت الخارجية المصرية مساء اليوم بيانا بشأن المجزرة التي ارتكبها جيش العدو بقصفه مستشفى المعمداني في غزة ، واعتبرتها انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة".

وطالبت مصر "جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت".