بري : إسرائيل تصفع الإنسانية على وجهها بجريمة إبادة وآلة الإبادة الإسرائيلية لا تستهدف الشعب الفلسطيني إنما تستهدف البشرية والإنسانية على حد سواء فهل يصحو ضمير العالم ؟

الرئيس نبيه بري : إسرائيل تصفع الإنسانية على وجهها بجريمة إبادة وآلة الإبادة الإسرائيلية لا تستهدف الشعب الفلسطيني إنما تستهدف البشرية والإنسانية على حد سواء فهل يصحو ضمير العالم ؟



تعليقاً على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في المستشفى المعمداني في قطاع غزة قال رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري : الإدانة للكيان الإسرائيلي على سفكه الدم الفلسطيني مساء اليوم في المستشفى المعمداني في قطاع غزة وعلى النحو الذي حصل وحدها لا تكفي .

بعد قانا والمنصوري وقبلهما دير ياسين وصلحا وحولا وبحر البقر ، هي ...هي إسرائيل تصفع الإنسانية على وجهها بجريمة إبادة لا تصدق، مئات الشهداء وعداد القتل الإسرائيلي لا يتوقف ، فهل يصحو ضمير العالم لكبح جماح آلة الابادة الإسرائيلية ، التي صدقوني لا تستهدف الشعب الفلسطيني إنما تستهدف البشرية والإنسانية على حد سواء .