تضامناَ مع غزة الصمود واستنكاراً للمجازر الصهيونية الوحشية ... حزب الله يدعو للتجمع التضامني الكبير في حارة حريك- باحة الشورى غداً

تضامناَ مع غزة الصمود واستنكاراً للمجازر الصهيونية الوحشية ... حزب الله يدعو للتجمع التضامني الكبير في حارة حريك- باحة الشورى غداً

اعلن حزب الله في بيان انه "تضامناَ مع غزة الصمود، واستنكاراً للمجازر الصهيونية الوحشية بحق أطفال الامة. وشجبا لتآمر الشيطان الأكبر أمريكا، و صمت العالم المتخاذل والمتفرج على إبادة شعب أبي.

ونصرة للقدس وفلسطين على أيدي مجاهديها الابطال

يدعوكم حزب الله للتجمع التضامني الكبير الذي يقام في حارة حريك- باحة الشورى

وذلك يوم الأربعاء 18تشرين الاول, الساعة الثانية بعد الظهر..".