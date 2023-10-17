تظاهرة امام مبنى قناة الجديد في هذه الاثناء تنديداً بالمجزرة الاسرائيلية ... للمتابعة مباشرة:

ميقاتي يعلن يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على الشهداء والضحايا الذين يسقطون بنتيجة المجازر والاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي واخرها المجزرة التي استهدفت المدنيين العزل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة وشكّلت وصمة عار في سجل الانسانية