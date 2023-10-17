ميقاتي يعلن يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على الشهداء والضحايا الذين يسقطون بنتيجة المجازر والاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة برقم ٢٤/٢٠٢٣ تاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٣ أعلن فيها أن يوم غد الأربعاء الموافق فيه ١٨/١٠/٢٠٢٣ هو يوم حداد وطني على الشهداء والضحايا الذين يسقطون بنتيجة المجازر والاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي واخرها المجزرة التي استهدفت المدنيين العزل في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة وشكّلت وصمة عار في سجل الانسانية.

وعليه، تُنكس حداداً الاعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة وتعدّل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذا الحدث الجلل.