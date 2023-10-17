التيار الوطني الحر : مجزرة قتل الابرياء في المستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب موصوفة نفذتها إسرائيل ولا يجوز ان تمر من دون محاسبة

التيار الوطني الحر : مجزرة قتل الابرياء في المستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب موصوفة نفذتها إسرائيل ولا يجوز ان تمر من دون محاسبة