التيار الوطني الحر : مجزرة قتل الابرياء في المستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب موصوفة نفذتها إسرائيل ولا يجوز ان تمر من دون محاسبة
التيار الوطني الحر : مجزرة قتل الابرياء في المستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب موصوفة نفذتها إسرائيل ولا يجوز ان تمر من دون محاسبة
أصدرت لجنة الاعلام في التيار الوطني الحر بياناً جاء فيه : " مجزرة قتل الابرياء في المستشفى المعمداني في غزة ترفضها كل الشرائع والأصول والمواثيق . انها جريمة حرب موصوفة نفذتها إسرائيل، ولا يجوز ان تمر من دون محاسبة.
ان التيار الوطني الحر يدعو الى تحقيق دولي وانشاء محكمة دولية لمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة."