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محليات

حزب الله : يندى جبين الانسانية للجريمة المروعة والوحشيّة التي إرتكبتها عصابات القتل والإجرام ‌‌‏الصهيونية في المستشفى المعمداني في غزة

2023-10-17 | 16:33
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حزب الله : يندى جبين الانسانية للجريمة المروعة والوحشيّة التي إرتكبتها عصابات القتل والإجرام ‌‌‏الصهيونية في المستشفى المعمداني في غزة
حزب الله : يندى جبين الانسانية للجريمة المروعة والوحشيّة التي إرتكبتها عصابات القتل والإجرام ‌‌‏الصهيونية في المستشفى المعمداني في غزة

اصدر حزب الله بياناً جاء فيه: "يندى جبين الانسانية للجريمة المروعة والوحشيّة التي إرتكبتها عصابات القتل والإجرام ‌‌‏الصهيونية في المستشفى المعمداني في غزة والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء ‏الابرياء.‏

إن هذه المجزرة هي إستكمال لما سبقها من مجازر منذ نشأة هذا الكيان المجرم الغاصب في دير ‌‌‏ياسين وحولا و صبرا وشاتيلا وصولا إلى مجزرتي قانا وسواها على إمتداد سنوات ‌‏الاحتلال ‏البغيض والتي تكشف الوجه الحقيقي الاجرامي لهذا الكيان وراعيه الشيطان والمجرم ‌‏الاكبر ‏الولايات المتحدة الامريكية والتي تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن هذه المجزرة  ‌‏وعن كل ‏الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني.‏

إن كل بيانات الادانة والاستنكار لم تعد تكفي وإننا نطالب شعوب أمتنا العربية والاسلامية ‏بالتحرك ‌‏الفوري الى الشوارع والساحات  للتعبير عن الغضب الشديد والضغط على الحكومات ‏والدول أينما ‌‏كان وعلى المنظمات الدولية والاقليمية للتحرك الفوري ضد المجازر والابادة ‏الجماعية للشعب ‌‏الفلسطيني المظلوم وتنفيذ التهجير القسري تحت وطأة المجازر والارهاب ‏والقتل. ‏

وليكن غدا الاربعاء يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه و ضد زيارة بايدن الى الكيان ‌‌‏الصهيوني لتغطية وحماية هذا الكيان المجرم ولتكن الرسالة واضحة أن هذا يوم له ما بعده على ‌‌‏طريق المقاومة والانتصار  والاقتصاص للمظلوم من الظالم.‏"

حزب الله : يندى جبين الانسانية للجريمة المروعة والوحشيّة التي إرتكبتها عصابات القتل والإجرام ‌‌‏الصهيونية في المستشفى المعمداني في غزة

محليات

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