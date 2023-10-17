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مراسل "الجديد": استخدام خراطيم المياه والقاء القنابل الدخانية لتفريق المتظاهرين امام السفارة الاميركية في عوكر
2023-10-17 | 17:16
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مراسل "الجديد": استخدام خراطيم المياه والقاء القنابل الدخانية لتفريق المتظاهرين امام السفارة الاميركية في عوكر
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