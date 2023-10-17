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محليات

"الكتائب" يستنكر المجزرة الاسرائيلية في مستشفى الاهلي المعمداني بغزة

2023-10-17 | 17:00
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&quot;الكتائب&quot; يستنكر المجزرة الاسرائيلية في مستشفى الاهلي المعمداني بغزة
"الكتائب" يستنكر المجزرة الاسرائيلية في مستشفى الاهلي المعمداني بغزة

دان جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب في بيان الجريمة المروعة التي استهدفت مستشفى المعمداني في قطاع غزة والتي أوقعت مئات الضحايا والجرحى.

واعتبر في بيان ان "استهداف الجيش الإسرائيلي للجرحى والمدنيين والهاربين من القصف منافٍ لجميع الشرع والقوانين الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف (١٩٤٩)، ويخالف أبسط قواعد الرحمة.  وهو انتهاك صريح لأهم المبادئ الأساسية للإنسانية وحقوق الإنسان وتجاهل صارخ لقيمة الحياة وقدسيتها".

وناشد الجهاز: "المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، التحرك من اجل وقف قتل المدنيين ووضع حد للمسلسل الدامي الذي تشهده المنطقة"، معلنا: "تضامننا مع الشعب الفلسطيني ونتشارك الالم معه في هذه الليلة العصيبة، طالبين الرحمة للضحايا الابرياء والشفاء العاجل للجرحى".

"الكتائب" يستنكر المجزرة الاسرائيلية في مستشفى الاهلي المعمداني بغزة

محليات

الكتائب

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