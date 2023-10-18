بو حبيب من المطار: هل سيصحو العالم ويوقف المجازر والحرب والحصار على غزة بعد شلال الدم الفلسطيني في المستشفى المعمداني؟

بو حبيب من المطار: هل سيصحو العالم ويوقف المجازر والحرب والحصار على غزة بعد شلال الدم الفلسطيني في المستشفى المعمداني؟