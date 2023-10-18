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وسائل إعلام العدو: خلال الليل أطلق عدد من الصواريخ المضادة للدروع تجاه مواقع للجيش "الإسرائيلي" عند الحدود مع لبنان
2023-10-18 | 01:37
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وسائل إعلام العدو: خلال الليل أطلق عدد من الصواريخ المضادة للدروع تجاه مواقع للجيش "الإسرائيلي" عند الحدود مع لبنان
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وسائل إعلام العدو: خلال الليل أطلق عدد من الصواريخ المضادة للدروع تجاه مواقع للجيش "الإسرائيلي" عند الحدود مع لبنان
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