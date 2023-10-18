الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي: ليست لدينا أي خطط للمغادرة ونبذل قصارى جهدنا لنزع فتيل التوتر ومنع المزيد من تدهور الوضع

ناقشت الهيئة السياسية لـ"التيار الوطني الحر"، خلال إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، التطورات وجدول أعمالها. ووصفت المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل بقتل الابرياء في المستشفى المعمداني في غزة، بـ"العمل الارهابي"، ترفضه وتدينه كل الشرائع والأصول والمواثيق"، معلنة انها "جريمة حرب موصوفة نفذتها إسرائيل، ولا يجوز ان تمر من دون محاسبة وهي تستحق اجراء تحقيق دولي ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة".



