الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي: ليست لدينا أي خطط للمغادرة ونبذل قصارى جهدنا لنزع فتيل التوتر ومنع المزيد من تدهور الوضع
الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي: ليست لدينا أي خطط للمغادرة ونبذل قصارى جهدنا لنزع فتيل التوتر ومنع المزيد من تدهور الوضع
قال الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي ان "حفظة السلام التابعين لليونيفيل لا زالوا في مواقعهم ويقومون بمهامهم".
وأضاف:" عملنا مستمر، بما في ذلك الأنشطة المنتظمة مثل عمليات تبديل القوات داخل وخارج لبنان. ليست لدينا أي خطط للمغادرة، ونحن نبذل قصارى جهدنا على مدار الساعة لنزع فتيل التوتر ومنع المزيد من تدهور الوضع".