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محليات

الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي: ليست لدينا أي خطط للمغادرة ونبذل قصارى جهدنا لنزع فتيل التوتر ومنع المزيد من تدهور الوضع

2023-10-18 | 03:46
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الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي: ليست لدينا أي خطط للمغادرة ونبذل قصارى جهدنا لنزع فتيل التوتر ومنع المزيد من تدهور الوضع
الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي: ليست لدينا أي خطط للمغادرة ونبذل قصارى جهدنا لنزع فتيل التوتر ومنع المزيد من تدهور الوضع

الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي: ليست لدينا أي خطط للمغادرة ونبذل قصارى جهدنا لنزع فتيل التوتر ومنع المزيد من تدهور الوضع

قال الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي ان "حفظة السلام التابعين لليونيفيل لا زالوا في مواقعهم ويقومون بمهامهم".

وأضاف:" عملنا مستمر، بما في ذلك الأنشطة المنتظمة مثل عمليات تبديل القوات داخل وخارج لبنان. ليست لدينا أي خطط للمغادرة، ونحن نبذل قصارى جهدنا على مدار الساعة لنزع فتيل التوتر ومنع المزيد من تدهور الوضع".
الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي: ليست لدينا أي خطط للمغادرة ونبذل قصارى جهدنا لنزع فتيل التوتر ومنع المزيد من تدهور الوضع

محليات

اليونيفيل

تيننتي

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Aljadeed
تظاهرة حاشدة في صيدا دعماً للفلسطينيين وتنديداً بالمجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مستشفى المعمداني في غزة
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الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" دعت الى وعي خطورة الفراغ في رئاسة الجمهورية
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الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" دعت الى وعي خطورة الفراغ في رئاسة الجمهورية

ناقشت الهيئة السياسية لـ"التيار الوطني الحر"، خلال إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، التطورات وجدول أعمالها. ووصفت المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل بقتل الابرياء في المستشفى المعمداني في غزة، بـ"العمل الارهابي"، ترفضه وتدينه كل الشرائع والأصول والمواثيق"، معلنة انها "جريمة حرب موصوفة نفذتها إسرائيل، ولا يجوز ان تمر من دون محاسبة وهي تستحق اجراء تحقيق دولي ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة".

07:20

الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" دعت الى وعي خطورة الفراغ في رئاسة الجمهورية

ناقشت الهيئة السياسية لـ"التيار الوطني الحر"، خلال إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، التطورات وجدول أعمالها. ووصفت المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل بقتل الابرياء في المستشفى المعمداني في غزة، بـ"العمل الارهابي"، ترفضه وتدينه كل الشرائع والأصول والمواثيق"، معلنة انها "جريمة حرب موصوفة نفذتها إسرائيل، ولا يجوز ان تمر من دون محاسبة وهي تستحق اجراء تحقيق دولي ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة".

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