جعجع : "القوات" تدين استهداف المستشفيات لا سيّما بعد استهداف ‫مستشفى المعمداني في غزة

اصدر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بياناً جاء فيه : "تدين ‫القوات اللبنانية بشدّة استهداف المستشفيات ولا سيّما بعد استهداف ‫مستشفى المعمداني في غزة، وقتل المدنيّين الفلسطينيّين الأبرياء. واذ تعبّر عن تعازيها الصادقة وحزنها العميق جرّاء سقوط المئات من الضحايا الأبرياء، تؤكّد تضامنها مع الشعب الفلسطيني في عذاباته وتضحياته، آملةً انتهاء هذه المعاناة الرهيبة في أقرب وقت ، ووصول الشعب الفلسطيني إلى حقوقه الوطنية الكاملة بقيام دولته الحرّة واحترام سيادته واستقلاله على أرضه."