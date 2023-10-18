القيادي في حركة حماس اسامة حمدان: معركة طوفان الاقصى هي حق مشروع لشعبنا في الدفاع عن نفسه ومقدساته في ظل استمرار الاحتلال وتقاعس العالم وتنكره لحقوق شعبنا