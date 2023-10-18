أشرف أبو الهول : مصير قمة القاهرة سيكون الفشل ما لم يتغير موقف بايدن الداعم لـ "إسرائيل"

أشرف أبو الهول : مصير قمة القاهرة سيكون الفشل ما لم يتغير موقف بايدن الداعم لـ "إسرائيل"