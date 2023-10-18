وزير الدفاع تلقى اتصالين من نظيريه البريطاني والإيرلندي... وإليكم ما قاله

من جهة أخرى، تلقى وزير الدفاع إتصالاً من كل من وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس Grant Shapps ومن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الايرلندي مايكل مارتن Michael Martin. وقد تم البحث في تطورات الأوضاع في جنوب لبنان وقطاع غزة.

الوزير البريطاني كما الإيرلندي أكدا ضرورة إبقاء لبنان في منأى عن تداعيات الوضع في الأراضي الفلسطينية ووجوب تجنيب المدنيين الآمنين ويلات الحرب.

الوزير سليم أشار الى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي الإنساني عبر استهداف الإعلاميين والمواطنين الآمنين.

كما أشار الوزير سليم أن السلام والإستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحققا من دون السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين والتزام مندرجات القرارات الدولية ذات الصلة.