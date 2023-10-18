رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: هناك وقاحة واضحة من العدو بمحاولة التنصّل من مسؤولية إستهداف مستشفى المعمداني

عبدالله بوحبيب لـ "وهلق شو": هناك ضغط على لبنان لعدم فتح جبهة من الداخل وهناك اتصالات يتلقاها الرئيسين بري وميقاتي بهذا الصدد ويجب الضغط على العدو الاسرائيلي لوقف التصعيد في غزة