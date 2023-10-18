أستاذ العلاقات الدولية خطار أبو دياب لـ "هنا بيروت": مشهد غزة اليوم يذكرنا بمشهد بيروت 1982 والتطورات في الميدان هي التي ستحدد مدة المعركة التي تبدو طويلة