مراسلة "الجديد": القوى الأمنية تلقي القنابل الدخانية لمحاولة تفريق المتظاهرين أمام السفارة الأميركية ومنعهم من الدخول إليها بعد نجاحهم بخلع البوابة الحديدية

مراسلة "الجديد" : الجيش اللبناني كثّف تواجده أمام السفارة الأميركية في عوكر والقوى الأمنية أضافت الكثير من الأسلاك الشائكة على البوابة الحديدية بالتزامن مع دعوات التظاهر أمام السفارة عند الرابعة عصراً