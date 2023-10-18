مراسلة "الجديد": الجيش يعزّز تواجده في محيط السفارة الأميركية وتواصل إطلاق القنابل المسيّلة للدموع تجاه المتظاهرين الذين يحاولون بإستمرار التقدم نحو مدخل السفارة