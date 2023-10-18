السعودية تطالب رعاياها بمغادرة لبنان فورا

تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان، حيث تدعو كافة المواطنين التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً. pic.twitter.com/aoidnQAP35
— السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) October 18, 2023
تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان، حيث تدعو كافة المواطنين التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً. pic.twitter.com/aoidnQAP35
أصدر حزب الله بياناً جديداً هذا المساء جاء فيه :