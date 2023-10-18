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"نقطة تحول" حلقة خاصة مع جوزفين ديب لمواكبة آخر التطورات ... تتابعونها الآن على الجديد
"نقطة تحول" حلقة خاصة مع جوزفين ديب لمواكبة آخر التطورات ... تتابعونها الآن على الجديد
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك برياً
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك برياً
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2023-10-18 | 10:44
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النائب رازي الحاج لـ "الجديد": يجب على المتظاهرين في محيط السفارة الأميركية التعامل بشكل حضاري لأن تصرفاتهم لا تخدم القضية الفلسطينية
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