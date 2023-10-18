حزب الله يستهدف موقع المالكية الإسرائيلي مقابل بلدة عيترون

"نقطة تحول" حلقة خاصة مع جوزفين ديب لمواكبة آخر التطورات ... تتابعونها الآن على الجديد

"نقطة تحول" حلقة خاصة مع جوزفين ديب لمواكبة آخر التطورات ... تتابعونها الآن على الجديد

"نقطة تحول" حلقة خاصة مع جوزفين ديب لمواكبة آخر التطورات ... تتابعونها الآن على الجديد

نتنياهو يعلن أن ابن أخيه من بين أسرى حماس وكان سائقهم المحبوب في مكتب رئيس الحكومة