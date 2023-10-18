قرار لوزير التربية يتعلّق بإقفال المدارس في المناطق الجنوبية.. إليكم التفاصيل

عاود وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي العمل بتطبيق القرار المتعلق بإقفال المدارس في المناطق الجنوبية يوم غد الخميس في ١٩/١٠/٢٠٢٣، لجهة حصر الإقفال بالمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة في القرى الملاصقة تماماً للحدود الجنوبية الدوليه دون سواها. وأكد على أن تستمر الدراسه في سائر المدارس الواقعة في الأقضية كافة.