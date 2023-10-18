حزب الله: استهدفنا عصر اليوم موقع المطلة بالأسلحة المناسبة

حزب الله: استهدفنا خمسة مواقع اسرائيلية وهي ‏موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة وحققنا ‏فيها إصابات مؤكدة ‏