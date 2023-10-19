قصف معادٍ على قرى في القطاع الغربي ومحيط علما الشعب وغارة على محيط بلدة الناقورة فجرا



تعرض عدد من قرى القطاع الغربي في رأس الناقورة واللبونة ومحيط بلدة علما الشعب لقصف معاد مباشر في ساعات الفجر الأولى. كما اغار الطيران المعادي فجرًا على محيط بلدة الناقورة ولم تسجّل إصابات بشرية ولا مادية.



وكان الطيران الحربي المعادي حلّق بعيد منتصف الليل فوق الجنوب و مدينة صيدا خارقًا جدار الصوت أكثر من مرة، وشهدت سماء القطاع الغربي قنابل مضيئة أطلقها جيش العدو بكثافة على طول الخط الأزرق وبخاصة قرب بلدة رامية وعيتا الشعب.



يذكر ان عددا من جثامين الشهداء المقاومين، سحبت من منطقة علما الشعب بواسطة الصليب الأحمر الدولي وإشراف الجيش وأودعت في برادات مستشفيات صور.