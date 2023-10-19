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محليات

حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف موقع المالكية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مما أدى لإصابة عدد من الجنود

2023-10-19 | 02:33
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حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف موقع المالكية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مما أدى لإصابة عدد من الجنود
حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف موقع المالكية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مما أدى لإصابة عدد من الجنود

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حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف موقع المالكية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مما أدى لإصابة عدد من الجنود

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