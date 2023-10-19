حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف موقع المالكية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مما أدى لإصابة عدد من الجنود pic.twitter.com/TAYtrU4opw
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 19, 2023
حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف موقع المالكية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مما أدى لإصابة عدد من الجنود pic.twitter.com/TAYtrU4opw
بالفيديو - معرض الكتاب في بيروت يغرق
صدر عن هيئة إدارة قطاع البترول - وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:
إنتهى الإجتماع بين وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب والسفراء العرب المعتمدين في لبنان.