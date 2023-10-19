طلال عتريس : الذي يحدث اليوم ليست المعركة الأخيرة.. ولا أجزم عدم حدوث حرب شاملة

طلال عتريس : الذي يحدث اليوم ليست المعركة الأخيرة.. ولا أجزم عدم حدوث حرب شاملة