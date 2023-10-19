بيان صادر من الأهالي واصحاب المؤسسات التجارية في ساحة عوكر والجوار: نطالب بتركيب حواجز على المفارق التى تؤدي الى الساحة



بعد التخريب والحرق والتكسير في المؤسسات التجارية والسيارات وترهيب العائلات صغاراً وكباراً الموجودين في منطقة ساحة عوكر وجوارها والذي اقدم عليها مجموعات من الاشخاص الذين كانو من ضمن ما يسمى(تظاهرات) تجمعوا في ساحة عوكر وكسروا واحرقوا وتسببوا بخسائر كبيرة واستفزوا القوى الامنية المتواجدة في الساحة لمدة يومين متتاليين وزرعوا الرعب في المنطقة .

بناءً على ما ورد اعلاه نشكر القوى الامنية من جيش وأمن داخلي على مجهودهم الكبير بمواجهة المخربين والحسم معهم . نطالب بما يلي :

اصدار بيان رسمي يمنع هذه التجمعات التخريبية .

خوفاً من ان تتمدد هذه المواجهات لتصل مع سكان المنطقة الغاضبين وتؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها .

نطالب ايضاً العمل على منع وصول هذه المجموعات الى ساحة عوكر وذلك بتركيب حواجز على المفارق التى تؤدي الى الساحة وتمنع وصولهم ، للقيام بالاعمال التخريبية ومواجهة العناصر الامنية المباشرة .