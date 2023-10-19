بوحبيب عقب إنتهاء إجتماعه مع السفراء العرب: تم التوافق على أهمية وقف فوري لإطلاق النار وإرسال المساعدات ورفض التهجير

إنتهى الإجتماع بين وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب والسفراء العرب المعتمدين في لبنان.

بعد اللقاء أكد الوزير بوحبيب أنه "تم التوافق على أهمية وقف فوري لإطلاق النار وإرسال المساعدات، ورفض التهجير والتوطين في بلد آخر، وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية هو الحل".

كما أكد بوحبيب للسفراء العرب أنه لمس في الإجتماع الوزاري الذي عقد أمس في جدة "تماسكا عربيا" في مقاربة العدوان على غزة"، مشدداً على" وجوب إستثماره لإقناع الدول الغربية بالضغط على "اسرائيل" لوقف هذه الحرب العبثية والحصار الظالم". معتبراً أن "الحل العادل والشامل للصراع يبدأ أولاً وثانياً وأخيراً بالفلسطينيين".