كتلة الوفاء للمقاومة: المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي خرق للعدو

أصدرت كتلة الوفاء للمقاومة عقب إجتماعها البيان التالي:

"- الإستهداف المتعمّد لمستشفى المعمداني في غزة هو عمل إرهابي موصوف وجريمة ضد الإنسانية.

- خيار الشعب الفلسطيني الطبيعي والمُجدي مقاومة العدو حتى تحرير المقدسات.

- إستمرار الدعم للصهاينة والكيان المهدد للأمن لن يؤدي إلّا الى مزيد من نفور شعوب منطقتنا.

- دعم الإدارة الأميركية للإرهاب الصهيوني ونهج الإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني لن يُغيّر في موقف شعوبنا العربية والاسلامية الاعتراف بالعدو.

- نعتبر أن الإدارة الأميركية تتلبس خطيئة جُرمية بحق الإنسانية، عبر الدعم الدائم للكيان الصهيوني العنصري.

- المقاومة الاسلامية في لبنان لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي خرق للعدو الصهيوني ومن واجبها أن تتصدّى للإعتداءات الصهيونية.