وقال حمية: "إن هذه التدابير والخطط تلحظ أهمية استمرارية العمل في هذه المرافق ، الأمر الذي يستلزم مواكبتها بوضع آلية مالية من قبل مجلس الوزراء، تكون سريعة، مرنة وعملية، مستندة على أصول قانونية تقر في مجلس الوزراء، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أي تطورات قد تستجد في البلاد".



كما استقبل ميقاتي رئيس مجلس ادارة "طيران الشرق الاوسط" محمد الحوت، واطلع منه على الاجراءات والتدابير التي تتخذها الشركة.