بالفيديو - #حزب_الله: إستهداف موقعي جل العلام ورأس الناقورة التابعين لجيش الإحتلال عصر الأمس وتحقيق إصابات مباشرة ودقيقة pic.twitter.com/K1109aeLE9
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 19, 2023
بالفيديو - #حزب_الله: إستهداف موقعي جل العلام ورأس الناقورة التابعين لجيش الإحتلال عصر الأمس وتحقيق إصابات مباشرة ودقيقة pic.twitter.com/K1109aeLE9
داليا أحمد : الايام بدّا تجي ليكون في جيل فلسطيني عارف وين حدود بلاده وعلى يقين انو هوي ابن هالأرض ورح يرجعلها
تيننتي يكشف تفاصيل عن حادثة محاصرة الصحافيين قرب موقع العباد في محيط حولا