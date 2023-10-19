تيننتي عن محاصرة قوات الاحتلال لمدنيين بينهم صحافيين قرب موقع العباد في محيط حولا: نتابع الموضوع وهناك الكثير من التقارير غير الواضحة ونحن على اتصال مع الجانبين
تيننتي عن محاصرة قوات الاحتلال لمدنيين بينهم صحافيين قرب موقع العباد: نتابع الموضوع وهناك الكثير من التقارير غير الواضحة ونحن على اتصال مع الجانبين
قال الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي تعليقاً على محاصرة قوات الاحتلال مدنيين من بينهم 6 صحافيين قرب موقع العباد الإسرائيلي في محيط بلدة حولا: "اننا تتابع الموضوع وهناك الكثير من التقارير غير الواضحة ونحن على اتصال مع الجانبين من أجل التحقق من هذا التقرير والاستقصاء عنه. وحتى الآن، ما زلنا نتابع الموضوع".