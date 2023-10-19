تيننتي يكشف تفاصيل عن حادثة محاصرة الصحافيين قرب موقع العباد في محيط حولا

تيننتي يكشف تفاصيل عن حادثة محاصرة الصحافيين قرب موقع العباد في محيط حولا

قال الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي ان "القوات المسلحة اللبنانية طلبت هذا المساء من اليونيفيل مساعدة سبعة أفراد علقوا بالقرب من الخط الأزرق، على مقربة من قبر الشيخ عباد، خلال تبادل إطلاق نار كثيف عبر الخط الأزرق. "

وأشار تيننتي الى ان "اليونيفيل اتصلت بالجيش الإسرائيلي وحثته على وقف إطلاق النار لتسهيل عملية الإنقاذ"، مضيفاً ان "الجيش الإسرائيلي أوقف اطلاق النار، مما أتاح للجيش اللبناني إخراج الأفراد بنجاح من المنطقة".

وختم تيننتي: "وللأسف، فأن أحد الأشخاص فقد حياته خلال هذا الحادث وتم إنقاذ الآخرين بنجاح".