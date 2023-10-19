داليا أحمد : الايام بدّا تجي ليكون في جيل فلسطيني عارف وين حدود بلاده وعلى يقين انو هوي ابن هالأرض ورح يرجعلها

داليا أحمد : الايام بدّا تجي ليكون في جيل فلسطيني عارف وين حدود بلاده وعلى يقين انو هوي ابن هالأرض ورح يرجعلها