داليا أحمد : الايام بدّا تجي ليكون في جيل فلسطيني عارف وين حدود بلاده وعلى يقين انو هوي ابن هالأرض ورح يرجعلها

#داليا_أحمد : الايام بدّا تجي ليكون في جيل #فلسطيني عارف وين حدود بلاده وعلى يقين انو هوي ابن هالارض ورح يرجعلا…#فشة_خلق#فلسطين#جنوب_لبنان#الجديد pic.twitter.com/6FSF1cw14h
— AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) October 19, 2023
#داليا_أحمد : الايام بدّا تجي ليكون في جيل #فلسطيني عارف وين حدود بلاده وعلى يقين انو هوي ابن هالارض ورح يرجعلا…#فشة_خلق#فلسطين#جنوب_لبنان#الجديد pic.twitter.com/6FSF1cw14h
حزب الله دان اعتداء الاحتلال على المدنيين والصحافيين قرب موقع العباد: قتل المدنيين والاعتداء على امن بلدنا لن يمر دون رد او عقاب
تيننتي يكشف تفاصيل عن حادثة محاصرة الصحافيين قرب موقع العباد في محيط حولا